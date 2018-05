Facebook

Schriftsteller Michael Köhlmeier sorgte mit seiner Rede für Wirbel. © APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Die ÖVP hat am Samstag scharfe Kritik an Teilen der Rede von Schriftsteller Michael Köhlmeier geübt, die dieser am Vortag bei der NS-Gedenkveranstaltung des Parlaments gehalten hatte. Konkret warf ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer dem Schriftsteller vor, einen Vergleich der Schließung der Balkanroute mit der Judenverfolgung gezogen zu haben.

"Der Vergleich der Balkanrouten-Schließung mit der Judenverfolgung ist entschieden zurückzuweisen", sagte Nehammer in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Ich respektiere die freie Meinungsäußerung und die Ansichten von Herrn Köhlmeier, die ihm unbenommen sind. Aber es ist mir äußerst wichtig klar zu stellen - auch im Sinne eines würdevollen Gedenkens - dass eine Gleichstellung der Politik gegen illegale Migration mit der Ermordung von sechs Millionen Juden völlig inakzeptabel ist."

Nehammer bezog sich auf eine Aussage Köhlmeiers, mit der dieser ÖVP-Chef Sebastian Kurz angegriffen hatte: "Es hat auch damals schon Menschen gegeben, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben", sagte Köhlmeier in Anspielung darauf, dass Kurz immer wieder gerne betont, die Balkan-Route geschlossen zu haben.

Köhlmeiers Rede können Sie hier nachsehen:

Auch die FPÖ bekam ihr Fett weg. Er warf der Partei Heuchelei im Umgang mit Juden vor, mehr dazu lesen Sie hier. Die Reaktion der FPÖ ließ nicht lange auf sich warten. Klubobmann Walter Rosenkranz und der Abgeordnete David Lasar bezeichneten Köhlmeier als selbstgerecht und warfen ihm vor, die Gedenkveranstaltung desavouiert zu haben.

"Köhlmeier ist seit Jahren dafür bekannt, dass er seine persönlichen und politischen Aversionen gegen die FPÖ bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit von sich gibt. Daher darf es auch nicht verwundern, dass er diese heutige Bühne hochmütig missbraucht hat. Dass er dabei die Ungeheuerlichkeit des Holocaust verharmlost und gleichzeitig eine Million österreichische Wählerinnen und Wähler pauschal verunglimpft, ist ein entbehrlicher Beitrag zur weiteren Spaltung der Gesellschaft in Österreich, die er selbst kritisiert."

Dass die FPÖ als einzige Partei nicht zum morgen stattfindenden Mauthausen-Gedenktag eingeladen ist, sorgt ebenfalls für Empörung. Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner wirft dem Mauthausen-Komitee eine "perfide Doppelstrategie" vor. Mehr dazu lesen Sie hier.