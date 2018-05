Facebook

THEMENBILD: NEUE JUSTIZANSTALT F�R SALZBURG © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Vor zwei Jahren tötete ein psychisch kranker Obdachloser am Wiener Brunnenmarkt eine Frau mit einer Eisenstange. Die Tat hat offenbar auch Folgen für den Maßnahmenvollzug. Die Zahl der nicht zurechnungsfähigen, psychisch kranken Straftäter ist seit 2016 um 29 Prozent gestiegen, wie Ö1 berichtet. Anfang 2016 waren es knapp 400 Täter im Maßnahmenvollzug, heute sind es 513. Der Großteil von ihnen leidet unter Schizophrenie.

Laut Straflandesgericht Wien sei die Bevölkerung seit dem Vorfall sensibler geworden, die Polizei zeige eher an, die Staatsanwaltschaft beantrage öfter eine Einweisung. Auch bei den Gutachtern seien Veränderungen spürbar, erklärt Peter Hofmann, ein psychiatrischer Gutachter. Diese seien heute konservativer, mit einer Einweisung sei man auf der sicheren Seite. Das Positive an dieser Entwicklung laut Hoffmann: Die Einweisung sei für den Betroffenen eine Chance, hochqualifizierte Hilfe zu bekommen. Untergebracht sind die nicht zurechnungsfähigen Täter in speziellen Justizanstalten und in bewachten Landeskliniken.

Die Zahl der zurechnungsfähigen psychisch kranken Tätern sei jedoch über die letzten Jahre konstant geblieben - aktuell rund 380. Darunter finden sich laut Ö1 Täter mit Persönlichkeitsstörungen, Pädophile oder sadistischen Neigungen. Auch hier werde es laut Hofmann einen Anstieg geben.

