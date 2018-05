Facebook

Angesichts der geplanten Reformen zeigt sich Justizminister Josef Moser (ÖVP) unbeeindruckt von den durch die vergangenen Landtagswahlen erstarkten Landeshauptleuten. Der Bürger erwarte, dass Österreich "zukunftsfit" gemacht werde, deshalb brauche es die geplanten Reformen, erklärte Moser im "Ö1-Morgenjournal". Es brauche eine klare Aufteilung von Kompetenzen und Verantwortung.

Aktuell sei es regelmäßig so, dass der Bund die Länder und die Länder den Bund blockieren, was alten Gesetzen geschuldet sei. Diese sollen laut Moser "gleich weg", die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Land müsse "aussortiert" werden. Wie schwierig dieses Unterfangen wird, wenn der Minister den mächtigen Landeshauptleuten gegenüber steht? "Es geht hier nicht um Macht, sondern darum, dass man Macht so aufteilt, dass sie bei den Menschen ankommt."

"Keine Reform gegen die Regierung"

Bei der Mindestsicherung wollte der Bund nicht auf eine Einigung der Länder warten, für die geplante Vereinheitlichung braucht es jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Hier könnte die SPÖ blockieren. Moser zeigte sich davon unbeeindruckt. SPÖ-Granden wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Wiens Noch-Landeshauptmann Michael Häupl werden laut Moser in die Entscheidungen eingebunden, es werde "keine Reform gegen die Regierung" geben.

Auch Gerichtsverfahren sollen in Zukunft schneller abgeschlossen werden, kündigte Moser an. Damit diese nicht mehrere Jahre dauern, solle es einen Stichtag geben, an dem keine weiteren Beweisanträge mehr eingebracht werden können. Zudem sollen Mehrfachstrafen abgeschafft werden. Als Beispiel nannte Moser hier einen Bauern, der auf seinem Marmeladenglas statt "mindestens haltbar bis" nur "mind. haltbar bis" schreibt. "Der muss aktuell für jedes einzelne Glas Strafe zahlen."

Daran, dass schnellere Verfahren personell überhaupt möglich sind, ließ Moser keinen Zweifel. Es werde keine Richter- und Staatsanwaltschaftsplanstelle wegfallen, der Arbeitsaufwand sei nicht wirklich größer geworden. "Das Budget reicht aus, dass die Justiz ihre Aufgabe erfüllen bzw. sicherstellen kann."