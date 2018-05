Zahlreiche Veranstaltungen erinnern in den nächsten Tagen an die Mauthausen-Befreiung und das Ende Nazi-Deutschlands.

© APA/EPA/SZOLT SZIGETVARY

Jenen US-Soldaten, die am 5. Mai 1945 das oberösterreichische Konzentrationslager Mauthausen betraten, bot sich ein Bild des Schreckens. Hunderte Leichen und stark abgemagerte Menschen säumten das Gelände, auf dem mindestens 90.000 Menschen ums Leben kamen. Drei Tage später kapitulierte die deutsche Wehrmacht, nach Jahren des Krieges zog der Frieden in Österreich und Europa ein.

73 Jahre sind seither vergangen. Zur Erinnerung an diese historischen Ereignisse steht in den kommenden Tagen ein dichtes Programm an Gedenkveranstaltungen und Ansprachen auf dem Programm. Der Auftakt findet heute im Zeremoniensaal der Wiener Hofburg statt. Bei der „Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus“ wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird dort eine Ansprache, der Schriftsteller Michael Köhlmeier die Festrede halten. Der ORF überträgt die Veranstaltung um 11 Uhr.

Mauthausen-Gedenken

Am Sonntag gibt es gleich zwei Programmpunkte. Um acht Uhr früh wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen, gemeinsam mit Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), Kränze am Denkmal gegen Krieg und Faschismus gegenüber der Albertina niederlegen. Alle drei werden eine Rede halten.

Kurz wird sich daraufhin auf den Weg nach Mauthausen machen – und zwar ohne Strache. Denn die Freiheitlichen wurden vom Mauthausen-Komitee nicht zur Gedenkfeier eingeladen. Eine Gedenkzeremonie vor dem jüdischen Mahnmal wird die Veranstaltung eröffnen, der Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, wird die Begrüßung der Teilnehmer übernehmen. Auch eine Rede von Sobotka und der Botschafterin des Staates Israel, Talya Lador-Fresher, ist eingeplant.

Am Dienstag begeht das offizielle Österreich das „Fest der Freude“ am Wiener Heldenplatz – im Gedenken an das Ende von Nazi-Deutschland. Van der Bellen, Kurz, Strache und Sobotka werden auch hier zu Wort kommen. Am Abend findet dort zudem ein Gratiskonzert der Wiener Symphoniker statt.

