Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Sven Hoppe

Nachdem Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu angebliche Beweise für ein geheimes iranisches Atomwaffenprogramm präsentiert hatte, widerspricht ihm nun die Atomenergie-Behörde IAEA. Demnach gebe es keine glaubwürdigen Hinweise" auf ein Atomprogramm des Iran nach 2009. Dies erklärte ein IAEA-Sprecher am Dienstag in Wien.

Der Iran hatte Netanyahu inzwischen der Lüge bezichtigt. Die Anschuldigungen seien das Werk "eines eingefleischten Lügners, dem die Ideen ausgehen", erklärte das iranische Außenministerium am Dienstag auf seiner Website. Netanyahu habe nur "Lügen und Täuschungen zu bieten", erklärte Ministeriumssprecher Bahram Ghassemi. Die israelische Regierung sehe "keine anderen Möglichkeiten, um das Überleben ihres illegalen Regimes zu sichern". Es handle sich um einen "aufgewärmten Bluff".

Auch israelischer Experte widerspricht

Auch nach Einschätzung eines israelischen Experten habe Netanjahu keine Beweise für Verstöße des Irans gegen das Atomabkommen vorgelegt. Uzi Eilam, ehemaliger Leiter der israelischen Atomenergiekommission, sagte am Dienstag: "Alles, was Netanyahu bei seiner Präsentation gesagt hat, war Geschichte, und kein Beweis dafür, dass die Iraner den Vertrag nicht einhalten."

"Das einzig Neue ist die Tatsache, dass unser Geheimdienst, vielleicht der Mossad, sehr umfassende Unterlagen in die Hände bekommen hat und in der Lage war, sie nach Israel zu bringen", sagte Eilam der Deutschen Presse-Agentur in Tel Aviv.

Netanyahu hatte am Montagabend im israelischen Fernsehen gesagt, sein Land habe Erkenntnisse, wonach der Iran ein "geheimes Atomprogramm" verfolge, das er jederzeit wieder aktivieren könne. Die Informationen stammen nach seinen Angaben aus einem "geheimen Atomarchiv" des Iran, aus dem Israels Geheimdienste vor wenigen Wochen Zehntausende Dokumente erhalten hätten.

USA: Ausführungen sind glaubwürdig

Die Ausführungen Netanyahus wurden von den USA als glaubwürdig bezeichnet. Präsident Donald Trump sah die Präsentation Netanyahus als Bestätigung, dass er mit seiner Meinung über den Iran zu "hundert Prozent" Recht gehabt habe. Netanyahu hatte am Montagabend im israelischen Fernsehen gesagt, sein Land habe Erkenntnisse, wonach der Iran ein "geheimes Atomprogramm" verfolge, das er jederzeit wieder aktivieren könne. Die Informationen stammen nach seinen Angaben aus einem "geheimen Atomarchiv" des Iran, aus dem Israels Geheimdienste vor wenigen Wochen zehntausende Dokumente erhalten hätten.