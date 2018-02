Facebook

Thomas Götz berichtet aus Moskau © Götz

++15.13 Uhr++ 13 Minuten nach 15 Uhr Ortszeit schüttelt Putin die Hand seines Gasts. Kurz ist oft hier und wundert sich über die Punktlandung. Längere Wartezeiten sind im Haus sonst nicht selten.++

Kanzler Kurz bei Präsident Putin Foto © AP

++14.45 Uhr++Kremlthermometer zeigt kurz vor drei Uhr nachmittags nur noch 15 Minusgrade. Wer für zwei langwierige Durchsuchungen draußen warten muss, aktiviert trotzdem unwillkürlich Überlebensstrategien. Wer keine Pelzmütze hat, ist definitiv im Nachteil. Im Innenhof gleißt die Sonne von den Golddächern der Kirchen. In Reih und Glied stehen deutsche Dienstlimousinen, die Fahrer stets fahrbereit im Auto. BMW, Volkswagen, Ford. Im übervollen Pressezentrum spendet der Samowar heißen Tee. Endlich!++

Nicht gerade lauschige Temperaturen Foto © Götz

++11.00 Uhr++Moskau bei minus 20 Grad: Trotzdem stehen 20 junge Leute vor den Metalldetektoren am Rande des Roten Platzes und warten, bis sie zur Mumie Lenins vorgelassen werden. Vor dem Abgang in die moderne Pyramide fordert ein Soldat den Besucher auf, die Pelzkappe abzunehmen. Ehrfurcht. Einen Stock tiefer steht der offene Sarg. Bleich und gipsern liegt der Revolutionär in seinem klimatisierten Glassarg. Schweigend ziehen die Menschen vorbei; wer zu langsam geht wird angetrieben. Draußen, hinter dem Museum, stehen Büsten der Sowjetführer, Blumen liegen davor. Auch bei Stalin. Gegenüber dröhnt ein Ragtime vom Rummelplatz.++

Schneemann auf dem Roten Platz Foto © Götz

Blumen für Stalin Foto © Götz

Der österreichische Bundeskanzler ist auf Besuch in Moskau, und am Nachmittag wird er im Kreml, hinter der Dauerruhestätte Lenins, mit Präsident Putin zusammentreffen. Er möchte ihn auf Syrien, den Krieg in der Ukraine, bilaterale und EU-Fragen ansprechen. "In Syrien haben wir eine furchtbare Situation; Russland hat eine Verantwortung mitzuwirken, dass das Blutvergießen dort beendet wird", betonte Kurz im Vorfeld. In der Sanktionsfrage gegenüber Russland bekannte sich Kurz zum Minsker Abkommen. "Wir gestalten die europäische Politik mit, und wir tragen sie dann auch mit." Sanktionen seien "kein Selbstzweck". Das Ziel müsse sein, Spannungen abzubauen. Entscheidungen über Sanktionen müssten in Brüssel getroffen werden.

Gedenken an den ermordeten Oppositionellen Boris Nemzow Foto © Götz Auf dem Rückweg zum Hotel liegen Blumen auf der Brücke. Am Tag der Ankunft von Kurz in Moskau jährte sich der Mordanschlag auf den oppositionellen Boris Nemzow zum dritten Mal. Eine kleine nächtliche Demonstrantengruppe wollte zum Zeitpunkt des Mordes eine Gedenkminute anhalten. Bedauerlicherweise musste die Stadtverwaltung genau in dem Moment die Weihnachtsbeleuchtung abmontieren. Nur auf der Seite der Brücke, wo der Tatort lag.

Bei seinem letzten Moskau-Aufenthalt, noch als Außenminister, war Kurz noch zum Gedenkort auf der Brücke gegangen, um Nemzow die Ehre zu erweisen. Diesmal traf Kurz in der österreichischen Botschaft Dissidenten und NGOs, die sich um das politische Klima im Land sorgen: das Levada-Center, das Sacharow-Center, Memorial International, Gordian Knot und Golos. Eine deutliche Geste.