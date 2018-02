Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT NEUBAUER

Die Regierung wird beim heutigen Ministerrat im Bundeskanzleramt die geplante Steuersenkung bei Nächtigungen von 13 auf zehn Prozent konkretisiert. Das Gesetz tritt am 1. November in Kraft. Betroffen sind von der Senkung der Umsatzsteuer laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger 15.000 Hotelbetriebe und 600 Campingplätze. Das Volumen der steuerlichen Entlastung für die Betriebe wird mit 120 Millionen Euro beziffert.

Außerdem wird die lange angekündigte Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen fixiert. Das Volumen der Beitragssenkung beträgt rund 140 Millionen Euro , 900.000 Beschäftigte mit durchschnittlich 311 Euro werden, so die zuständige Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, pro Jahr entlastet. Gelten soll die Entlastung für niedrige Einkommen bis zu 1.948 Euro - und zwar voraussichtlich ab Juli. Der Gesetzesvorschlag wurde bereits nach der Regierungsklausur in Seggauberg Anfang Jänner in Begutachtung geschickt, die Begutachtungsfrist ist mittlerweile beendet.

Die Regierung will darüber hinaus beim Ministerrat einige Stiftungsräte bestellen, darunter Alfred Trendl, der für Franz Küberl dort einzieht, oder Susanne Fengler (für Liste Pilz). Herwig Hösele bleibt entgegen Zeitungsmeldungen dem Gremium treu, die Grünen fliegen raus.