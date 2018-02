Förderungen für Bauern Köstinger will Umverteilungsdiskussion

Facebook

Elisabeth Köstinger © APA/GEORG HOCHMUTH

Durch den Ausstieg der Briten aus der EU wird weniger Geld im EU-Budget landen - was sich auf die EU-Agrarförderungen auswirken könnte. Die österreichische Regierung ist gegen eine Erhöhung der Beiträge ins EU-Budget. Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sprach sich am Dienstag im Ö1-Morgenjournal für eine Umverteilungsdiskussion aus. Man brauche Förderobergrenzen und eine Hinverteilung zu den bäuerlichen Familien, so Köstinger. Die Budget-Verhandlungen seien gerade erst gestartet worden - es brauche jetzt eine Reform der EU. Dass mögliche Einkommensverluste der Bauern durch staatliche Beihilfen Österreichs ausgeglichen werden sollen, wollte Köstinger im Interview nicht bestätigen.

Zur Senkung der Mehrwehrsteuer in der Hotellerie argumentierte Köstinger mit der internationalen Konkurrenz, die weniger Steuer verlange. Unter Rot-Schwarz war die Steuer angehoben worden, nun will die Regierung sie wieder senken. Man wolle Investitionen im Tourismus ankurbeln, so Köstinger. Die durch die Entlastung entstehende Lücke im Budget würde durch Reformen ausgeglichen.

Zum Rauchverbot in der Gastronomie, das unter türkis-blau nicht kommen wird, führte Köstinger die Koalitionsvereinbarung ins Rennen. Vor Kurzem hatte sie gegenüber dem "Kurier" erklärt, man müsse "den Volkswillen beachten" und zum Koalitionsabkommen stehen.