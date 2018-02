In Brüssel diskutierten die Staats- und Regierungschefs über die künftige Finanzierung der EU. Erstmals war auch Bundeskanzler Kurz (ÖVP) mit dabei.

In Brüssel sind die Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag zu einem Sondergipfel zusammengekommen, um erstmals über die künftige Finanzierung der Europäischen Union nach 2020 zu diskutieren. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lehnte eine stärkere Belastung der Nettozahler - darunter Österreich - ab. Für Kurz ist es der erste EU-Gipfel, an dem er als Kanzler teilnimmt.

Österreich habe eine klare Position, sagte Kurz. Österreich wolle eine starke EU, aber auch, dass die EU sparsam mit dem Geld der Steuerzahler umgehe. Wo es möglich sei, sollte die EU schlanker werden, um mehr Budget für wichtige Aufgaben wie Sicherheitspolitik zu haben, "wo es notwendig ist, an einem Strang ziehen. Was wir nicht wollen, ist eine ständige stärkere Belastung der Nettozahler."

Bericht vom EU-Budget-Gipfel

Mit dieser Forderung sei Österreich in einer Gruppe von fünf Staaten, die sich gut akkordiere und auch die richtigen Argumente habe, sagte Kurz. "Wenn die Europäische Union durch den Brexit kleiner wird und auch ein wichtiger Nettozahler wegfällt, dass es dann natürlich notwendig ist, dass man sich die Frage stellt, wo kann man sparsamer werden?"

"Moderate" Erhöhung des Finanzrahmens

Der Gipfel in Brüssel ist erst der Anfang der Diskussionen über den nächsten EU-Finanzrahmen. Ein Vorschlag der EU-Kommission soll erst Ende Mai kommen. Der siebenjährige Finanzrahmen muss von den EU-Staaten und vom Europaparlament gemeinsam fixiert werden. EU-Budgetkommissar Günther Oettinger hat bereits eine "moderate" Erhöhung des Finanzrahmens von derzeit 1,0 auf 1,1x Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung gefordert. Einer Erhöhung des Finanzrahmens stehen dem Vernehmen nach Österreich, Dänemark, die Niederlande, Schweden und Belgien kritisch gegenüber - mit Abstrichen auch Finnland.

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sieht die Möglichkeit von Umschichtungen beim künftigen Mehrjahresbudget der EU. "Wir können frisches Geld für neue Prioritäten wie den digitalen Binnenmarkt, die Kontrolle der Außengrenzen und den Kampf gegen Cybercrime aufbringen, indem wir das Budget modernisieren", sagte Rutte.

Den deutschen Vorschlag, die Auszahlung von Kohäsionsmittel an die Aufnahme von Flüchtlingen zu binden, will Rutte zuerst prüfen. Die Niederlande seien dafür, dass die notwendigen wirtschaftlichen Fortschritte in einem Land erzielt werden müssten, um solche Mittel zu lukrieren.

EU-Mitglied mit Rechten und Pflichten

Der dänische Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen hat Verständnis für den Vorschlag, die Auszahlung von Kohäsionsmitteln in der EU an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen. "Es ist offensichtlich, dass wir Bedingungen brauchen. Als EU-Mitglied ist man volles Mitglied, mit Rechten und Pflichten".

Der belgische Premier Charles Michel will beim Budget "mögliche Kompromisse ausloten". Es gehe darum, die Unterschiede zwischen den Ländern zur Kenntnis zu nehmen und mehr Effizienz in den Haushalt zu bringen. Es sei ein ganzer "Cocktail" an Bereichen, die berücksichtigt werden müssten. Und dies brauche auch Zeit, "mehrere Wochen, Monate". Schließlich müssten auch die Prioritäten geklärt werden.

Der finnische Regierungschef Juha Sipilä sieht "Ende 2019" als wahrscheinlichen Zeitpunkt für die endgültige Entscheidung zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen an. Dies würde in die finnische Ratspräsidentschaft fallen. Sipilä betonte, beim EU-Budget gehe es darum, sowohl Europa als auch Finnland nach vorn zu bringen. Jedenfalls müsse die EU nach dem Brexit mit einem kleineren Budget "ein bisschen über ein Prozent des BIP" auskommen. Ungeachtet dessen werde der finnische Beitrag aber wegen des Wirtschaftswachstums größer werden.

Österreich gegen höhere Beträge

Die Vizepräsidentin der Grünen im EU-Parlament, Monika Vana, kritisierte die Haltung der österreichischen Bundesregierung als "höchst antieuropäisch". Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten wie Deutschland, sei Österreich gegen höhere Beiträge für alle EU-27. Sollte Österreich durch ein kleineres EU-Budget künftig weniger Förderungen erhalten, wolle Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger national ausgleichen. "Wer Maßnahmen wie diese vorschlägt, ist nicht nur populistisch, sondern betreibt noch dazu Kürzung bei den Ärmsten, Schrebergartenpolitik und verhindert das Zusammenwachsen der EU-Staaten", so Vana.

Christoph Leitl, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der Europäischen Wirtschaftskammern EUROCHAMBRES, sprach sich für eine klare Prioritätensetzung in Richtung kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im EU-Budget aus. Arbeiterkammer-Präsident Rudi Kaske forderte ein Umschichten der Gelder. "Hohe Subventionen für die Landwirtschaft müssen überdacht werden." Die Umweltorganisation WWF verlangte ein 50-Prozent-Ausgabenziel für Klima und Umweltmaßnahmen. Die EU-Regierungschefs müssten die Nachhaltigkeit zum zentralen Inhalt des EU-Budgets machen.

Österreichs Nettobeitrag an die Europäische Union betrug laut dem aktuellsten verfügbaren Finanzbericht der EU-Kommission vom September im Jahr 2016 791,3 Millionen Euro. Das entspricht 0,23 Prozent des heimischen Bruttonationaleinkommens. Sowohl in absoluten Zahlen als auch gemessen an der Wirtschaftsleistung war Österreich 2016 achtgrößter Nettozahler in der Europäischen Union.

