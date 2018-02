Am 18. Verhandlungstag muss sich Ex-Immofinanz-Manager Thornton den Fragen der Richterin stellen. Ein anderer Angeklagte dürfte drei Wochen fehlen.

Ex-Immofinanz-Manager Christian Thornton © APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL

Der Prozesstag hat pünktlich begonnen - und wurde schon wieder unterbrochen. Schöffen und Richter müssen entscheiden, wie es weitergehen soll. Denn einer der Hauptangeklagten, Ernst Karl Plech, befindet sich laut Anwalt in stationärer Behandlung und wird in den nächsten drei Wochen nicht am Prozess teilnehmen.

Richterin Marion Hohenecker verkündet wenig später, dass das Verfahren von Plech abgetrennt wird, seine Anwälte ziehen ab. Dann ruft Hohenecker den ehemaligen Immofinanz-Manager Christian Thornton auf, der vor ihr Platz nimmt. Thornton ist es zu verdanken, dass wir heute in diesem Gerichtssaal sitzen. Denn dank ihm ist die Causa Buwog überhaupt erst aufgeflogen. Im Zuge seiner Einvernahme zur Causa Immofinanz fielen die Rechnungen an die zypriotische Briefkastenfirma des Lobbyisten Peter Hochegger auf. Der Skandal um den Buwog-Verkauf kam an die Öffentlichkeit.

Petrikovics sei Chef gewesen

Thornton bekennt sich gleich zu Beginn nicht schuldig und gibt eine Erklärung ab, um dies zu begründen. Sein Mitangeklagter Karl Petrikovics sei Chef gewesen, er sei nie für Rechnungswesen oder Controlling zuständig gewesen. Er habe nur die Aufträge seines Vorgesetzten ausgeführt. Auch von der berühmten Provision habe er nichts gewusst. Ihm sei nur bewusst gewesen, dass die Immofinanz die Buwog erwerben wollte. Thornton ist übrigens wegen Untreue und Bestechung angeklagt.

Thornton sei auch nicht bewusst gewesen, dass Hochegger in den Verkauf involviert war. Abschließen wolle er festhalten, dass er bei den Hochegger-Rechnungen immer „von erbrachten Leistungen“ ausgegangen sei. Er sei „ein uniformierter Bote“ gewesen. Er habe damals nie an Bestechung gedacht und betont im Hinblick auf Petrikovics Rolle, dass er nicht davon ausgehe, dass dieser das Unternehmen schädigen wollte. Mit seinen Schilderungen widerspricht er jenen von Petrikovics. Der schilderte die Rolle von Thornton als zentraler als des sein ehemaliger Mitarbeiter nun tut.

Ungenaue Mitarbeiterin

Richterin Hohenecker beginnt nun mit ihren Fragen. Übrigens ist die Zahl der Schöffen weiterhin konstant geblieben. Es sind weiterhin sieben Personen, die Thornton nun aufmerksam zuhören. Es geht um Transaktionen in dem Unternehmen, um Hirarchien und um Zahlungsflüsse. Und auch Managerin P., die extra für den Buwog Deal herangezogen wurde, kommt zur Sprache. Er habe P. nach der Provison gefragt: „Als ich sie nach der ersten Astropolis-Rechnung dazu fragte, sagte sie, sie wisse, dass darüber gesprochen worden sei, sei aber nicht dabei gewesen".

Richterin Hohenecker hält Thornton mehrere lückenhafte Rechnungen vor, „die Unternehmensprüfung hätt‘ ich gern gesehen“, erklärt sie trocken. Thornton erklärt, dass das schon gereicht habe. Dass auch andere Rechnungen lückenhaft sind, führt er auf eine damalige Mitarbeiterin zurück, die „nicht die genauerste“ war. Deshalb habe er sich auch von ihr getrennt. Auch Gesetzesstellen habe die Mitarbeiterin falsch zitiert.

Die Schöffen wirken ermüdet und ratlos, angesichts der detailreichen Verrechnung-Schilderungen. Ihnen und dem sichtlich ermatteten Angeklagten wird eine Mittagspause gegönnt, um 13 Uhr geht es weiter.

Der Prozesstag im APA-Live-Blog:

