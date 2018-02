Bierlein vertrat seit Jahresbeginn den in Pension gegangenen Gerhart Holzinger interimistisch. 2003 wurde sie Mitglied des VfGH und zugleich dessen Vizepräsidentin. Die größte berufliche Herausforderung am VfGH war für sie die Anfechtungsklage der FPÖ zur Bundespräsidenten-Stichwahl: „Das war ja eine in der österreichischen Geschichte einmalige Sache."

Bierlein wurde 1949 in Wien geboren. Ihr Vater war Beamter, die Mutter blieb daheim beim Kind: „Wie das damals halt so üblich war“, sagt sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, „dabei hatte meine Mutter eine Kunst-Ausbildung.“ Auch sie selbst hätte „lieber Kunst oder Architektur“ studiert. „Aber aus pragmatischen Gründen, weil ich meinen Eltern nicht zu lange auf der Tasche liegen wollte“, habe sie sich doch für das „vernünftigere“ Studium der Rechtswissenschaften entschieden „und es nie bereut“. Selbstständigkeit und Unabhängigkeit waren ihr immer wichtig. Auf Ehemann und Kinder verzichtete sie: „Ich bewundere alle, die Kind und Beruf unter einen Hut bekommen. Ich hätte es mir nicht vorstellen können.“ Kunst liebt Bierlein bis heute, in Museen geht sie regelmäßig. Und auch wenn sie „keine große Sammlerin“ sei: „Ein Prachensky und ein Mikl“ hängen bei ihr zu Hause.