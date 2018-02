Grippe Staats- und Regierungsspitze liegen flach

Bundespräsident, Bundeskanzler und auch der Innenminister laborieren an der Grippe und müssen terminlich kürzer treten. Kurz dürfte dem Ministerrat am Mittwoch fernbleiben, am Freitag sollte er zum EU-Gipfel nach Brüssel.

© APA/HANS PUNZ

Die Grippewelle hat nun auch die Staatsspitze erfasst. Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste am Montag seinen geplanten Auftritt mit dem slowakischen Staatspräsidenten im EU-Haus abblasen, Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte kurzfristig seine für Dienstag geplante Bulgarien-Reise ab. Ob Kurz am Ministerrat am Mittwoch vormittags im Kanzleramt teilnimmt, ist unwahrscheinlich. Am Freitag müsste der Kanzler nach Brüssel, es wäre sein allererster Auftritt als Bundeskanzler bei einem EU-Gipfel.

Das Bett musste in den letzten Tagen auch Innenminister Herbert Kickl hüten. Noch ist offen, ob der für den Ministerrat geplante Beschluss des von Kickl getragenen Sicherheitspakets überhaupt möglich ist.