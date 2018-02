Heute startet das mit Spannung erwartete Mitgliedervotum der SPD, das über einen erneuten Eintritt in eine Große Koalition entscheiden wird.

Andrea Nahles und Olaf Scholz © AP

Die deutschen Sozialdemokraten starten am heutigen Dienstag offiziell ihr mit Spannung erwartetes Mitgliedervotum über den erneuten Eintritt in eine Große Koalition. Es wird mit einem knappen Ausgang gerechnet. Das Ergebnis soll am 4. März verkündet werden.

Die nach dem Rücktritt von Martin Schulz neu formierte SPD-Spitze um den kommissarischen Vorsitzenden Olaf Scholz und die designierte Nachfolgerin Andrea Nahles wirbt um eine Zustimmung der Basis. Gibt es eine Mehrheit für ein Ja, könnte sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fast ein halbes Jahr nach der Wahl erneut im Bundestag zur Regierungschefin wählen lassen. Die Alternative Neuwahl fürchten viele SPD-Mitglieder, da die rechtspopulistische AfD die SPD dann überholen könnte.