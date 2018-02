Facebook

Alice Weidel und Alexander Gauland, die Speerspitze der Alternative für Deutschland, dürften sich über das Ergebnis freuen. © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Die heftigen Diskussionen um Führung und Ausrichtung der deutschen SPD haben nun offenbar ein erstes Nachspiel: Die deutschen Sozialdemokraten liegen laut einer bundesweiten Umfrage erstmals hinter der rechtspopulistischen AfD, der Alternative für Deutschland.

Zu diesem Ergebnis kommt der neue "Insa-Meinungstrend", der für die „Bild“-Zeitung erstellt wurde. Die Umfrage zeigt: Würden unsere deutschen Nachbarn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen abhalten, kämen die Sozialdemokraten auf 15,5 Prozent - und damit auf einen Punkt weniger als in der Vorwoche. Die rechtspopulistische AfD gewinnt in der Erhebung hingegen einen Punkt hinzu - und liegt damit aktuell bei 16 Prozent.