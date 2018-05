Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/EXPA/JFK

Absoluter Paukenschlag bei den Neos: Parteichef Matthias Strolz zieht sich per Ende Juni aus der Politik zurück, weil die "Pionierphase" der neuen Partei nun zu Ende sei. Der Partei- und Klubchef verkündete das heute bei einer Pressekonferenz. Bei der Bekanntgabe seines Ausscheidens stiegen ihm die Tränen in die Augen, mehrmals versagte ihm die Stimme.

Die emotionale Rede von Mathias Strolz

"Pionierphase zu Ende"

Zunächst blickte Strolz auf die Geschichte der Neos seit der Gründung im Jahr 2012 zurück: "Wir hatten Entschlossenheit, Herzblut, Kompetenz, gute Laune." Kaum jemand habe den Neos die Erfolge bei Wahlen zugetraut. Mit der Salzburg-Wahl sei - nach rund 30 absolvierten Wahlgängen - die Pionierphase zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen: "Alles, was wir ab jetzt machen, machen wir nicht mehr zum ersten Mal."

Nun seien weitere Schritte nötig, es sei Zeit für einen Wechsel: "Ich war nie ein Sesselkleber, das Leben ist ein Fluß." Die "Stimme meines Herzens" sage zu ihm: "Es ist jetzt der Zeitpunkt, die Führungsverantwortung geordnet zu übergeben." Die Entscheidung wolle er aktiv und aus voller Kraft setzen, nicht erst dann, wenn man ihm den Sessel vor die Tür stelle: "Ich bin nicht Passagier, sondern der Pilot meines eigenen Lebens."

Matthias Strolz zieht sich von NEOS-Parteispitze zurück

Konkret werde er mit Ende Juni den Parteivorsitz abgeben, im Herbst dann den Klubvorsitz. Dann werde er auch aus dem Nationalrat ausscheiden, also sein Mandat zurücklegen. Was er in Zukunft mache? "Das ist offen, ich bin ein Gärtner des Lebens, ich kultiviere soziale Felder, ich werde nun ein Feld weiterziehen."

Wie es bei den Neos weitergeht:

Bereits heute nachmittag findet eine Telefonkonferenz des erweiterten Vorstands statt, am Mittwoch dann eine Sitzung dieses Gremiums. Ende Juni soll auf einer Mitgiederversammlung der Strolz-Nachfolger gewählt werden.

Vorerst zeigen sich die Funktionäre völlig überrascht über den Schritt des Vorarlbergers. Das Nachfolgekarussell beginnt sich aber schon zu drehen. Mögliche Anwärter auf den Parteichef sind die Wiener Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sowie der Manager Veit Dengler, einst Mitgründer der Partei. Genannt werden auch Ex-Höchstrichterin Irmgard Griss und der geschäftsführende Klubchef im Parlament, Nikolaus Scherak. Oder Salzburgs Landtagsspitzenkandidat Sepp Schellhorn.

Strolz, Jahrgang 1973, stammt aus Bludenz und ist gelernter Unternehmensberater. Seine unternehmerische Tätigkeit stellte er im Oktober 2012 ein, als er die neue Partei NEOS gründete, zu deren Vorsitzendem er beim Gründungskonvent am 27. Oktober 2012 gewählt wurde. Seither führte er die Neos - zuletzt mit wachsendem Erfolg, begünstigt auch durch das Schwächeln der Grünen.

"Potenzial zur 20-Prozent-Kraft"

Als "Zentrumsbewegung" hätten die Neos in den ersten Jahren Nutzen für die Menschen stiften können, resümierte Strolz in seiner Abschieds-Erklärung. "Wir haben starke Impulse in das Getriebe der Politik geschickt." Er unterstrich den Willen der Neos, eine "Bewegung" zu sein und in Allianzen zu denken. Neos-Ziele seien etwa "eine umfassende Bildungswende von unten" und ein nachhaltiges Pensionssystem. Bis zum Jahr 2030 werde man eine Million Wähler hinter sich versammeln: "Wir haben das Potenzial zu einer 20-Prozent-Kraft. Aber nur Unkraut wächst schnell."

Mehr zum Thema Innenpolitik Die emotionale Rede von Mathias Strolz