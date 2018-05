Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Auch nach dem Eintritt der FPÖ in die Regierung hat sich das Verhältnis der Partei zu Kultusgemeinde, KZ-Überlebenden und Israel - trotz vieler Bemühungen - nicht entkrampft.

Um acht Uhr früh bereits finden sich heute Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor dem monumentalen Hrdlicka-Denkmal, das an die NS-Gräuel erinnert, in der Wiener Innenstadt ein. Nach der Kranzniederlegung rauschen Van der Bellen und Kurz sofort wieder ab. In Mauthausen wird der Befreiung des Konzentrationslagers gedacht. Strache darf nicht mit: FPÖ-Politiker sind beim Gedenken der Holocaust-Überlebenden unerwünscht.

