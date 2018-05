Kleine Zeitung +

Grüne in der Krise Wertkonservativ oder alternativ – was ist Grün?

Viele Ziele der Urgrünen sind heute erfüllt. Damit stellt sich die Zweckfrage. Darüber diskutieren die Grünen auf einem Zukunftskongress in Linz. Und am Sonntag könnte der erste grüne Bürgermeister in Innsbruck gewählt werden. Erfolgreich sind sie vor allem überall, wo sie die bürgerliche Mitte ansprechen.