Wer Österreichs Gesundheitssystem in einer Grafik abbilden will, kriegt das am besten mit einem dicht gewobenen Spinnennetz hin. In der Sendung „Im Zentrum“ gestern Nacht im ORF hat man es groß und eindrücklich hergezeigt.

Alexander Biach plädiert für einen Lifestyle-Bonus im Kassensystem © APA/HANS KLAUS TECHT

Es war der Versuch, die Geldflüsse in diesem System zu visualisieren und irgendwie nachzuvollziehen. Der Versuch endete mit Schwindelgefühlen. Die Diskussion selbst trug auch wenig zur Entwirrung des Knäuels bei. Leider hielt man sich allzu lange bei der Diagnostik auf, der epischen Auflistung der Fehlstellungen.

Man kennt sie seit Jahrzehnten: zu viele Player mit unterschiedlichen Interessen, die eine effizientere Steuerung verunmöglichen. Fehlende Hierarchie in der Entscheidungskompetenz. Keine Finanzierung aus einer Hand. Zu viel Geld, das im System versickert und nicht beim Patienten ankommt. Falsche Anreize und ein falscher Sog hin zu den Pflegeheimen und hin zu den Spitälern durch die „weißen Flecken“ im niedergelassenen Bereich. Das Versorgungselend an den Wochenenden. Die verrückten Trennwände zwischen den Systemen im System. Die überforderten Hausärzte mit 80 Patienten pro Tag. Die 21 Träger in der Sozialversicherung im Minimundus Österreich und die Folgen der Wucherung: noch immer Kassen mit unterschiedlichen Leistungen, und das in einem Solidarsystem!

Regierung startet Kassenkampf

Das sei international eine aberwitzige Anomalie, befand der Gesundheitsexperte Thomas Czypionka vom IHS. Der Leistungskatalog müsse endlich harmonisiert werden. Ansonsten: Simplify the system! EINE Versicherung solle für ALLE Patienten verantwortlich sein, mahnte Ernest Pichlbauer, der Gesundheitsökonom. Was die Regierung machen solle? „Dort fragt mich niemand“. Im Regierungsprogramm finde er „lauter nette Überschriften, ein Drama“.

Reduktion und Vernetzung

Was nahe liege: die Zahl der Spieler reduzieren, die Systemteile besser miteinander vernetzen, weniger Selbstbehalte bei der mobilen Pflege und höhere bei den Heimplätzen usf. Und wo bleibt die Eigenveranwortung des Einzelnen, kein Patient zu werden? Die Gewerbetreibenden arbeiten bereits mit einem Bonus-System und niedrigeren Selbstbehalten als Belohnung für eine gesundheitsbewusste Lebensführung. So ein pädagogisches Steuerungselement, einen Lifestyle-Bonus, könne er sich auch bei den Gebietskrankenkassen vorstellen, meinte der Chef des Hauptverbandes, Alexander Biach. Dem konnte auch der Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres etwas abgewinnen. Davon abgesehen sieht er Österreichs Gesundheitssystem nicht implosionsgefährdet, sondern auf der Höhe der Zeit. Es biete allen Bürgern ein niedrigschwelliges, hochqualitatives medizinisches Angebot. Die Systemkritik: „Wehklage auf hohem Niveau“.

Warum das System so resistent gegen jede Form der Veränderung sei, beantwortete Andrea Kdolsky, die Ex-Ministerin (VP), mit einem herrlichen Bonmot: „Weil noch immer die Mentalität vorherrscht, es muss was g‘schehen, aber es darf nur nichts passieren.“ Es sei „kein Akt der Klugheit“ gewesen, dass die Regierungsspitze ihr Kassen-Reformprojekt mit einer eher boulevardesk und vordergründig angelegten Privilegiendebatte eröffnet habe. Darin herrschte Konsens in der Runde.

Stallorder

Von der Regierung war trotz Einladung niemand in die Sendung gekommen, der widersprechen oder Auskunft über die nächsten Schritte hätte geben können. Es kam niemand, weil niemand kommen durfte: politische Stallorder von ganz oben, und das nicht zum ersten Mal. Mit professioneller, abgestimmter Kommunikation hat diese Form der Kontrollwut nur noch am Rande zu tun. Im Zentrum steht ein autoritäres Diskursverständnis, das demokratiepolitisch ungesund ist.

