"Nicht mehr zeitgemäß": Karl Nehammer © APA/GEORG HOCHMUTH

In recht unterschiedlichem Stil konterten am Sonntag ÖVP und FPÖ auf regierungskritische Aussagen von SPÖ-Chef Christian Kern im APA-Interview. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sprach von "nicht mehr zeitgemäßen ... regelmäßigen Untergriffen" - während FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky seinerseits recht untergriffig Kern eine "tragische Slimfiterscheinung" mit dem "Glaskinn einer Prinzessin" nannte.

Nehammer hielt dem SPÖ-Chef einen "schlechten Stil von Politik" vor, "nur um in der Oppositionsrolle aufzufallen". Ein neuer Tiefpunkt sei es, "der Regierung Antisemitismus zu unterstellen und gleichzeitig im Wahlkampf mit Tal Silberstein antisemitische Plattformen gegen Sebastian Kurz betrieben zu haben". Ein solcher Stil werde von der Bevölkerung abgelehnt. Die ÖVP stehe für "einen neuen Stil", bekräftigte Nehammer - und bot Kern für den 1. Mai an, die "ausgestreckte Hand" seiner Partei anzunehmen und "nicht mit weiteren verbalen Fehltritten aufzufallen".

Deftig fiel der Kommentar Vilimskys zu Kerns Aussagen aus: "Kurzzeitkanzler" Kern sei offenbar nicht nur beim Wähler nicht mehr angekommen, sondern auch ein "Oppositionsversager". Und: "Irgendwie muss einem diese tragische Slimfiterscheinung schon ein 'bisserl' leidtun, wenn sie als beleidigte Leberwurst dasteht." Die Bundes-SPÖ befinde sich "im freien Fall", die "Wiener Genossen" stünden vor einer "Zerreißprobe" - aber sie würden "am Scherbenhaufen ihrer Politik der Verschwendung und Freunderlwirtschaft nochmals am 1. Mai kräftig feiern", hieß es in einer Aussendung Vilimskys.

