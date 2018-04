Kleine Zeitung +

Die Zukunft der Kassen Kranke Kassen: Am Rezept wird noch gebastelt

Es ist nicht die erste Regierung, die an der Sozialversicherung herumdoktert, aber sie will die erste sein, die die Genesung einleitet. Die Wahl in Salzburg ist vorbei: Zeit, dass der Anamnese Diagnose und Therapie folgen.