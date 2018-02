Facebook

Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Genf © APA/KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

"Wenn ich nicht gerade Bundespräsident wäre, würde ich das auch unterschreiben", sagte Alexander Van der Bellen, selbst Raucher, am Montag am Rande seiner Genf Reise. Das Volksbegehren fordert das Rauchverbot in der Gastronomie.

"Die Notwendigkeit des Nichtraucher-Schutzes ist sehr wohl evident," betonte der Bundespräsident weiter. Auch sei es den Rauchern "zuzumuten hinauszugehen, wenn sie denn unbedingt" eine Zigarette rauchen wollten.