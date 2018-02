EU-Gipfel Kurz schließt Rauchverbot nicht aus

Facebook

Kanzler Kurz © AP

Fast hätte Sebastian Kurz seine Reise nach Brüssel abblasen müssen. Eine hartnäckige Grippe hatte ihn seit Wochenbeginn ans Bett gekettet. Nach tagelanger Absenz von der Öffentlichkeit gab er via Twitter ein erstes Lebenszeichen von sich. „Ich bin nach einigen Tagen mit Grippe zu Hause wieder eingestiegen“, meldete er sich in einem Video vor dem Boarding in Schwechat zu Wort. Knapp nach neun Uhr früh bestieg der Kanzler die Maschine, die Folgen der hartnäckigen Grippe waren dem

31-jährigen Spitzenpolitiker nicht mehr anzumerken.