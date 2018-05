Facebook

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas © AP

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas (Abu Mazen) hat sich für seine jüngsten Äußerungen über Juden entschuldigt. Er verurteile den Holocaust und "Antisemitismus in all' seinen Formen", erklärte Abbas am Freitag in Ramallah.

Am Montag hatte er in einer Rede vor dem Palästinensischen Nationalrat nahegelegt, dass die Beziehungen der Juden zum Bankwesen mit der jahrhundertelangen Judenfeindlichkeit und somit auch der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nationalsozialisten zu tun habe.

Verteidigungsminister lehnt Entschuldigung ab

Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat die Entschuldigung von Palästinenser-Präsident Abbas (Abu Mazen) für seine umstrittenen Bemerkungen über Juden abgelehnt. Lieberman nannte am Freitag Abbas einen "miesen Holocaust-Leugner".

Der Palästinenser-Präsident hatte zuvor um Entschuldigung für seine umstrittenen Bemerkungen zum Holocaust gebeten. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung seines Büros verurteilte er Antisemitismus und nannte den Holocaust "das abscheulichste Verbrechen der Geschichte".

Er entschuldige sich insbesondere "bei Menschen jüdischen Glaubens," falls sie sich durch seine Erklärung am Montag vor dem Palästinensischen Nationalrat beleidigt fühlten. Er wolle erneut seinen "vollen Respekt für den jüdischen Glauben wie auch allen anderen monotheistischen Religionen" bekunden.

Lieberman schrieb auf Twitter, Abbas habe in seiner Doktorarbeit den Holocaust geleugnet und auch später ein Buch veröffentlicht, in dem er das getan habe. "So sollte er auch behandelt werden. Seine Entschuldigungen werden nicht angenommen."

