Benjamin Netanyahu © (c) AP (Sebastian Scheiner)

Es war eine dramatische Inszenierung mit vielen Requisiten, ganz so, wie Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sie so oft und gern präsentiert. Und wie so oft in der Vergangenheit richtete sich Netanjahus geballte Wortgewalt auch diesmal wieder gegen den Atomvertrag mit dem Iran.