Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ost-Ghouta weiter unter Feuer © APA/AFP/STRINGER

Die Rebellen in der belagerten syrischen Enklave Ost-Ghouta halten sich nach russischen Angaben nicht an die Feuerpause. Der "humanitäre Korridor", über den Zivilisten das umkämpfte Gebiet verlassen sollten, liege unter massivem Beschuss von Rebellen, meldete die Nachrichtenagentur Tass am Dienstag unter Berufung auf russisches Militär. Die Islamistenmiliz Jaish al-Islam dementierte dies umgehend.

Kein einziger Zivilist habe das Gebiet östlich von Damaskus verlassen können, erklärte das russische Militär laut Tass. Man habe niemanden davon abgehalten, zu gehen, sagte ein Sprecher der in der Region operierenden Jaish-al-Islam. "Die Zivilisten treffen ihre eigenen Entscheidungen", sagte Yasser Delwan laut Reuters.

Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete vereinzelte Verstöße gegen die Feuerpause am Dienstagvormittag. Ein Hubschrauber habe zwei Fassbomben abgeworfen, an einigen Orten seien zudem Granaten eingeschlagen. Auch Aktivsten meldeten gelegentlichen Beschuss mit Artillerie. Die Lage sei aber besser als zuvor.

Das syrische Staatsfernsehen berichtete, "Terrorgruppen" hätten fünf Granaten auf einen Korridor gefeuert, durch den Zivilisten das belagerte Gebiet verlassen sollten. Aus Kreisen der syrischen Armee hieß es, dabei seien fünf Soldaten verletzt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Bis 14.00 Uhr Ortszeit sollen nach Aussagen des russischen Verteidigungsministeriums alle Kampfhandlungen ausgesetzt werden. In dieser Zeit solle auch ein Korridor geöffnet werden, damit Zivilisten das belagerte Gebiet verlassen können.

Syrien: Humanitäre Waffenruhe in Ost-Ghouta

Kritiker bemängeln, dass die Feuerpause viel zu kurz sei. "Wer das vorgeschlagen hat, ist ein Folterexperte", erklärte Mohammed Katoub von der Hilfsorganisation Syrian American Medical Society (SAMS) über Twitter. "Es ist, als halte man das Opfer am Leben, um ihm noch mehr Schmerzen zu bereiten." Der lokale Rat von Ost-Ghouta nannte das Angebot eines Abzugs von Zivilisten zudem eine "Zwangsvertreibung". Die Menschen hätten nur die Wahl, unter der Bombardierung zu sterben oder ihr Land zu verlassen.

In den vergangenen Tagen war die Forderung des UNO-Sicherheitsrates nach einer 30 Tage langen Waffenruhe in Syrien wirkungslos geblieben.

Schweres Bombardement auf Ost-Ghouta

Den Aussagen zufolge soll die Waffenruhe auch an den Folgetagen stattfinden. Russland reagiert mit der Maßnahme auf Kritik an dem schweren Bombardement auf Ost-Ghouta durch syrische Regierungstruppen seit mehr als einer Woche. Die Angriffe waren trotz der Forderung des UNO-Sicherheitsrates nach einer 30-tägigen Waffenruhe für das Bürgerkriegsland weitergegangen. Zudem verlangte das Gremium, dass Helfer Zugang zu belagerten Gebieten bekommen.

Ost-Ghouta östlich von Damaskus wird seit 2013 von Regierungstruppen belagert. Die humanitäre Situation in dem Gebiet ist verheerend. Die etwa 400.000 Menschen benötigen vor allem medizinische Hilfslieferungen, aber auch Nahrungsmittel.