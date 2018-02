Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spahn © AP

Der 37-jährige Jens Spahn gilt als Nachwuchshoffnung und wird immer wieder mit Bundeskanzler Sebastian Kurz verglichen. Sonntagabend teilte Merkel den Gremien der Partei ihre Pläne mit. Jens Spahn bekommt mit dem Gesundheitsministerium ein schwieriges Ressort, bei dem es viel Reformbedarf gibt. Vor allem kann er sich als Gesundheitsminister schwer in jenem Politikbereich profilieren, bei dem er Merkel zugesetzt hatte, der Integration.

Nicht unbedingt ziemlich beste Freunde: Spahn und Merkel Foto © AP

Der mit dem Journalisten Daniel Funke verheiratete Spahn gehört zu den jungen CDU-Konservativen, die in der Flüchtlingskrise auf Distanz zur Parteiführung um Angela Merkel gingen. Er hat starken Rückhalt in der aufstrebenden Jungen Union (JU), die nach dem Absturz der CDU/CSU bei der Bundestagswahl vehement auf eine personelle Neuaufstellung gedrängt hatte.

Jens Spahn Foto © APA/AFP/dpa/BERND VON JUTRCZENKA

Die Überraschung des Kabinetts ist die neue Bildungsministerin: Anja Karliczek. Sie ist das neue Gesicht in Merkels Team.

Ursula von der Leyen soll weiter das Verteidigungsressort führen.

Arriviert: Ursula von der Leyen Foto © APA/AFP/DPA/ANDREAS GEBERT

Peter Altmaier soll neuer Wirtschaftsminister werden. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner soll neue Landwirtschaftsministerin werden. Die bisherige Gesundheits-Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz soll das Amt der Staatsministerin für Integration im Kanzleramt übernehmen. Auch sie war als Gesundheitsministerin gehandelt worden. Chef des Bundeskanzleramtes soll der CDU-Bundestagsabgeordnete und bisherige Staatsminister im Kanzleramt, Helge Braun, werden. Die Kultur geht an Monika Grütters.

Braun, Grütters, Altmaier Foto © APA/dpa/Team

Merkel hatte erklärt, die Ministerliste vor dem Sonderparteitag bekannt zu geben. Dort stimmen die Delegierten am Montag über den Koalitionsvertrag mit der SPD ab. Außerdem soll die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Generalsekretärin gewählt werden.

Union ringt um ihren Kurs

Kurz vor dem Parteitag rang die Union am Wochenende um ihren künftigen Kurs. Führende Politiker von CDU und CSU forderten eine konservativere Ausrichtung, um klassische Wähler für die Union zurückzugewinnen. "Manchmal könnte das Konservative der Union gern kräftiger hervortreten", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die wahrnehmbare Spaltung unserer Gesellschaft offenbart doch die in Deutschland verbreitete Sehnsucht nach Wertorientierung und Gewissheit", fügte der CDU-Politiker hinzu. Der Bundesmitgliederbeauftragte der CDU, Henning Otte, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND), die Erkennbarkeit der Partei sei ein wenig verloren gegangen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte der "Passauer Neuen Presse": "Das Konservative ist von jeher ein Markenkern der Unionsparteien und damit identitätsstiftend, und das muss auch so bleiben." CDU und CSU müssten gemeinsam "die Breite des bürgerlichen Wählerspektrums abdecken, verloren gegangene Wähler zurückholen und so die AfD überflüssig machen".

Der designierte bayrische Ministerpräsident Markus Söder sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Union werde nur stärker werden, wenn sie sich wieder mehr um ihre klassischen Wähler kümmere. "Wir dürfen Vertriebene, Russlanddeutsche, Mittelstand und Handwerk, Konservative, Religiöse oder Patrioten nicht zurücklassen." Dabei gehe es nicht um einen Rechtsruck, "sondern um die Rückgewinnung alter Glaubwürdigkeit".

Die CDU-Vizechefs Volker Bouffier und Armin Laschet warnten davor, die Union nach rechts zu öffnen, um unzufriedene Wähler einzusammeln. "Die CDU ist keine Sammlungsbewegung", sagte Bouffier dem "Focus". Als "einzig verbliebene Volkspartei" finde sie ihre Wähler "in der sogenannten Mitte, aber auch rechts und links davon". Auch Laschet sprach sich gegen eine Strategie aus, Wähler um den Preis einer Kursverschiebung nach rechts gewinnen zu wollen. Das christliche Menschenbild stehe über allem. "Darin finden sich die konservativen, christlich-sozialen und liberalen Kräfte wieder. Das sind die Wurzeln der CDU." Klöckner sagte der "Rhein-Neckar-Zeitung", die Partei habe immer verschiedene Strömungen gehabt. "Sie alle machen die Partei aus und sie alle müssen sichtbar sein."

Grünes Licht für GroKo muss noch gegeben werden

Die SPD-Mitglieder müssen in der kommenden Woche noch Grünes Licht für eine Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland geben. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles geht davon aus, dass die Zustimmung dazu höher ausfallen könnte als angesichts der großen Zahl von Kritikern in der SPD allgemein erwartet.

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), sollte Spahn berufen werden, werde dies "das Vertrauen der SPD-Mitglieder in eine GroKo nicht erhöhen. Mit Jens Spahn würde ein Kenner der Materie Gesundheitsminister. Doch er hat nicht nur den letzten, sondern auch den vorletzten Koalitionsvertrag maßgeblich geprägt. Gerade unter Schwarz-Gelb wurde der Reformstau bei Pflege und in der Digitalisierung erzeugt."

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen sagte der dpa, Merkel trage Spahn das Gesundheitsministerium nur an, um ihn aufs Abstellgleis zu stellen. Dieser Posten sei die "schlimmste Strafe für einen echten Konservativen".