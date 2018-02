Rom, Mailand, Palermo Großdemos in Italien

Facebook

Der Wahlkampf in italien wird von schweren Gewalttaten überschattet: Am 4. März wählen die Italiener ein neues Parlament © APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Der Wahlkampf in Italien wird von schweren Gewalttaten überschattet. Allein in der vergangenen Woche kam es zu mindestens drei brutalen Vorfällen, bei denen mehrere Menschen teilweise lebensgefährlich verletzt wurden. Vor allem Links- und Rechtsextremisten waren an den Vorfällen beteiligt, die das politische Klima in Italien eine Woche vor der Parlamentswahl drastisch verschlechtert haben. Heute sind in Rom, Mailand und Palermo größere Demonstrationen geplant. Polizei und Innenministerium bereiten sich auf neue Gewaltausbrüche vor.