Abstimmung über GroKo"Bild"-Zeitung meldet Hund als SPD-Mitglied an - und kommt damit durch

Ein Hund wurde offiziell SPD-Mitglied und darf nun über die GroKo in Deutschland abstimmen. Bescheid der SPD: "Liebe Lima, ich freue mich sehr über Deinen Eintritt in die SPD."

Hundbild © "Bild"-Zeitung

Seit heute dürfen 463.000 Mitglieder der SPD in Deutschland per Briefwahl über den Koalitionsvertrag mit der Union entscheiden.

Die "Bild"-Zeitung machte sich daraus im Vorfeld einen Jux und meldete einen drei Jahre alten Hund namens Lima als Parteimitglied an, wie die Zeitung berichtet.

„Geht bei der Mitgliederabstimmung der SPD alles mit rechten Dingen zu? Oder ist Manipulation möglich?“, fragten sich die Journalisten. Sie meldeten den Hund mit der E-Mail-Adresse des Frauchens an. Rund zwei Stunden später kam dann der Bescheid der SPD: „Liebe Lima, ich freue mich sehr über Deinen Eintritt in die SPD. Herzlich willkommen in der SPD. (...) Dein Eintritt wurde(...) erfasst, das bedeutet: Du kannst am Mitgliedervotum über einen möglichen Koalitionsvertrag teilnehmen!“

Die "Bild"-Zeitung statuierte ein Exempel: Hund Lima ist nun SPD-Mitglied Foto ©

Auf „Bild“-Nachfrage, wie die Partei die Identität der Bewerber prüfe, sagte ein SPD-Sprecher: „Auf Melderegister oder dergleichen haben Parteien in Deutschland keinen Zugriff. Grundsätzlich heißen wir neue Mitglieder willkommen und gehen von der Richtigkeit der Angaben zur Identität aus.“

