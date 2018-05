Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Polizei Wien

Die Wiener Polizei fahndet nach zwei Räubern, die bereits am 25. Februar in der Baslergasse in der Leopoldstadt einen 18-Jährigen überfallen haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden jetzt Fotos von zwei Verdächtigen veröffentlicht. Hinweise auf die Männer, auch anonym, werden telefonisch unter der Nummer 01/31310 DW 33800 entgegengenommen.

Das Duo war gegen 5.00 Uhr gemeinsam mit dem 18-Jährigen bei der Station Siebenhirten aus der U-Bahn ausgestiegen. Sie verfolgten ihr Opfer, drückten es an eine Hausmauer und raubten das Handy und Bargeld des jungen Mannes.

Beide dürften 19 bis 20 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein. Sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent.

Diese zwei Verdächtigen sucht die Polizei in Wien © Polizei Wien Einer der gesuchten Verdächtigen © Polizei