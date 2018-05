Facebook

Themenbild © APA/HERBERT NEUBAUER

Eine Frau ist am Samstagnachmittag bei einem Zimmerbrand in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ums Leben gekommen. Die 61-Jährige dürfte auf der Couch mit einer angezündeten Zigarette eingeschlafen sein, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Berufsfeuerwehr rückte mit einer Löschbereitschaft (sechs Fahrzeuge) und 30 Mann zu dem Einsatz in der Gablenzgasse, die vorrübergehend gesperrt wurde, aus.