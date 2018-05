Abtreibungen sind in Peru nur erlaubt, wenn der Fötus schwere Missbildungen aufweist oder das Leben der Mutter in Gefahr ist.

Tausende Menschen haben in Peru gegen Abtreibungen protestiert. Vertreter der Kirche, Politiker, Aktivisten und Familien gingen am Samstag in der Hauptstadt Lima auf die Straße.

Die jährliche Kundgebung unter dem Motto "Vereint für das Leben" wird seit 2012 von Limas Erzbischof Juan Luis Cipriani organisiert. Der Kardinal ist Mitglied der als erzkonservativ geltenden Katholikenorganisation Opus Dei. Die Protestmärsche der Abtreibungsgegner zählen zu den größten Demonstrationen in dem südamerikanischen Land.

Abtreibungen sind in Peru nur erlaubt, wenn der Fötus schwere Missbildungen aufweist oder das Leben der Mutter in Gefahr ist. Unter dem Druck der katholischen Kirche hatte das Parlament 2009 einen Gesetzesentwurf gestoppt, mit dem Schwangerschaftsabbrüche nach einer Vergewaltigung legalisiert werden sollten.

Frauenrechtler schätzen, dass jährlich in Peru 376.000 Abtreibungen vorgenommen werden, die meisten von ihnen unter unsicheren medizinischen Bedingungen.