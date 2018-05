Die Frau erlitt schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht.

Eine Deutsche (50) ist am Samstag bei einem Kutschenunfall auf einem Forstweg in Reith bei Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, scheuten die vor die Kutsche gespannten Ponys plötzlich, als sie an einer Wiese mit Pferden vorbeikamen, und begannen zu galoppieren. Dabei stürzte die 50-Jährige von dem Gespann.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.