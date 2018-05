Facebook

Gleich viermal wollte ein bislang Unbekannter in den vergangenen Tagen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet Kinder in sein Auto locken. Das bestätigen die Polizeidienststellen in Kufstein und Kiefersfelden. Er sprach sie meistens auf dem Schulweg an, berichtet die Tiroler Tageszeitung. Einem Mädchen soll er versprochen haben, dass er ihr Babykatzen zeigen würde, wenn sie einsteigt.

Erstmals soll es der Mann am 25. April in Schwoich versucht haben, in Kiefersfelden am 1. und 2. Mai. Am 3. Mai habe er Kinder in Kufstein auf dem Nachhauseweg von der Schule angesprochen, heißt es von der Polizei Kufstein.

Diese fahndet jetzt nach dem Unbekannten, doch die Angaben sind noch spärlich. Bisher ist nur bekannt, dass der Mann schon älter sein soll und ein rotes Fahrzeug, vermutlich einen Kombi-Kleinbus lenkt.

