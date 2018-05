Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Entenfamilie wurde bei Teich wieder in Freiheit entlassen © AP

Eine Entenmutter hat sich am späten Freitagabend mit ihren elf Küken in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) in dicht bebautes Gebiet verirrt. Die Großfamilie suchte in einem kleinen Biotop neben einem Haus Unterschlupf und machte die Bewohner durch lautes Quaken auf sich aufmerksam. Diese alarmierten die Feuerwehr.

Elf Einsatzkräfte rückten daraufhin mit zwei Fahrzeugen zur Tierrettung aus, berichtete die Feuerwehr Maria Enzersdorf am Samstag. Behutsam wurde Ente für Ente eingefangen. Mit einem Kescher und einer Transportbox wurde die Entenfamilie abtransportiert und wohlbehalten in einem Teichareal wieder in die Freiheit entlassen.