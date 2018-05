Unglück in Alter Donau Polizei bestätigt: Leiche des 14-Jährigen entdeckt

Cobra-Taucher haben die Leiche jenes Jugendlichen gefunden, der seit Dienstag vermisst und in der in der Alten Donau vermutet worden ist.

Unglück in Alter Donau

Suchaktion (Symbolbild) im Wasser © APA/ERWIN SCHERIAU

Jugendliche hatten am 1. Mai gegen 13.30 Uhr den Notruf verständigt und angegeben, dass ein Jugendlicher auf Höhe der Kagraner Brücke plötzlich untergegangen und nicht wieder aufgetaucht sei.

Eine zunächst unterbrochene Suche wurde am Mittwoch und dann am Freitag wieder aufgenommen. Laut Polizei wurde seit 9 Uhr nahe der Kagraner Brücke mit Hilfe von zwei Leichenspürhunden nach dem 14-Jährigen gesucht.

Nachdem von beiden Hunden an der Wasseroberfläche eine Spur aufgenommen werden konnte, durchsuchten Taucher der Einsatzkommando Cobra den entsprechenden Bereich.

Gegen 14.30 Uhr musste die Leiche des 14-Jährigen geborgen werden. Eine polizeiliche Kommission bestätigte nun die Identität des Verstorbenen. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet.

Die Polizei hatte am Land, in der Luft mit Hubschrauber und im Wasser in Zusammenarbeit mit mehreren Tauchern der Wiener Berufsfeuerwehr und Einsatzkräften der Berufsrettung nach dem Abgängigen gesucht. Auch ein Hubschrauber des ÖAMTC kam zum Einsatz.