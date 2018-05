Laut Polizei war der 87-Jährige von dem Täter in die Wohnung zurückgedrängt worden, nachdem er die Tür geöffnet hatte.

In seiner Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) ist am Mittwochvormittag ein 87-Jähriger überfallen worden. Ein vorerst unbekannter Räuber entkam nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit Bargeld und Sparbüchern. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Laut Polizei war der 87-Jährige von dem Täter in die Wohnung zurückgedrängt worden, nachdem er die Tür geöffnet hatte. Das Opfer wurde zu Boden gedrückt. Dann durchsuchte der dunkel bekleidete und im Bereich der unteren Gesichtshälfte maskierte Unbekannte die Wohnung und flüchtete mit seiner Beute. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Vöslau (Tel.: 059133-3302) erbeten.