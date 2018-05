Kurioser Einbruch in einem Geschäft in Steinhaus, die Täter konnten entkommen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild Geldschrank © Unclesam - Fotolia

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag in einem Geschäft in Steinhaus (Bezirk Wels-Land) einen Tresor aufgeschnitten und ausgeräumt. Weil der Geldschrank durch die Arbeiten zu glosen begann, kühlten sie ihn zwischendurch mit Bier und mehreren Flaschen Spirituosen, die sie im Verkaufsraum fanden. Ihre Beute: Zigaretten und Bargeld. Der Schaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert.

Die Täter waren zunächst über ein offenes Fenster in das Geschäft eingestiegen. Dann rückten sie dem eingemauerten Tresor mit einem Winkelschleifer, Äxten und Brechstangen zu Leibe und verbrauchten dabei etwa zehn Trennscheiben, wie die Polizei schilderte. Als die Glaswolle im Rahmen des Geldschranks zu brennen begann, löschten sie nicht nur mit einem Pulverfeuerlöscher, sondern auch mit Hochprozentigem. Die Täter entkamen unerkannt.