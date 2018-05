Facebook

Sujetbild © fuxart - Fotolia

Eine 57-jährige Frau ist am Mittwoch in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sexuell belästigt worden. Die Frau war gegen 20.15 Uhr mit ihrem Hund spazieren gegangen, als ihr ein offenbar alkoholisierter junger Mann entgegenkam, sie umarmte und unsittlich berührte, teilte die Polizei mit. Die Frau wehrte sich und trat gegen den Jugendlichen, woraufhin dieser flüchtete.

Kurze Zeit später wurde laut Exekutive ein 16-jähriger Afghane als Tatverdächtiger ausgeforscht. Er wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.