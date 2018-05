Die Burgenländerin kam am Mittwoch per Quicktipp als einzige zu den "sechs Richtigen" und knackte damit den Doppeljackpot im Alleingang.

Eine Spielteilnehmerin aus dem Burgenland hat mit des Computers Hilfe einen Lotto-Dreifachjackpot verhindert: Sie kam am Mittwoch per Quicktipp als einzige zu den "sechs Richtigen" und knackte damit den Doppeljackpot im Alleingang. Dieser Sologewinn schlug sich mit rund 2,5 Millionen Euro zu Buche, berichteten die Lotterien am Donnerstag.

Zum vierten Mal in Folge gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl einen Sologewinn. Ein Wiener kam ebenfalls per Quicktipp zu diesem Erfolg und gewann rund 128.400 Euro. Einen Sologewinn gab es auch beim Joker. Ein Steirer bekommt dafür rund 180.200 Euro.