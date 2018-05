Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

War es wirklich ein Tornado? © Facebook/@Oliver Royer

Ein Video, das derzeit in den sozialen Medien kursiert, lässt vermuten, dass es Mittwochabend nahe Wien zu einem Tornado gekommen ist. Mehrere Wetterdienste hatten am Mittwochnachmittag dementsprechende Warnungen ausgegeben. Oliver Royer postete auf Facebook ein Video vom Naturspektakel. Offiziell wurde der Tornado noch nicht bestätigt. Aber sehen Sie selbst!

Die Unwetter haben auch den Flughafen Wien in Schwechat betroffen. Die Bodenabfertigung musste aus Sicherheitsgründen für die Dauer von etwa 60 Minuten teilweise eingeschränkt bzw. unterbrochen werden, teilte Sprecher Peter Kleemann auf Anfrage mit.

Die Gewitterzelle über dem Flughafen sei "sehr heftig" gewesen. Kleemann berichtete Donnerstagfrüh von starken Blitzentladungen und Sturmböen neben sintflutartigen Regenfällen.

Tödlicher Tornado 1916

Tornados sind in Österreich gar nicht so selten. Der schlimmste wurde 1916 verzeichnet. In Wiener Neustadt hat er damals die nördlichen Stadtteile verwüstet. Neu errichtete Telegrafen- und Telefonmasten wurden zerstört, so wie auch die Wiener Neustädter Lokomotivfabrik. Insgesamt starben 32 Menschen, 328 wurden verletzt.

Zu schweren Unwettern ist es am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag auch in Niederösterreich gekommen. Besonders betroffen waren St. Pölten und Tulln.

Immer wieder gibt es Berichte über Tornado in Österreich. Erst im Jänner wurde einer über dem Mölltal gesichtet.