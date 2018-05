Die ÖBB sperren den Wiener Hauptbahnhof in der Nacht. Die Caritas fordert mehr Plätze in Notquartieren.

Hauptbahnhof Wien © APA/GEORG HOCHMUTH

Schon in der Nacht auf Mittwoch wurde der Hauptbahnhof in Wien erstmals in der Nacht gesperrt. Das wird nun dauerhaft so sein. Zwischen 1.30 und 4 Uhr früh werden die Eingänge versperrt, um "Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten" durchzuführen - wird ein ÖBB-Sprecher in der Tageszeitung "Der Standard" zitiert.

Zuvor sei mit sozialen Einrichtungen gesprochen worden. Obdachlose nutzen Bahnhöfe in der Nacht ja oft als Schlafstelle. Die Caritas fordert nun zusätzliche Plätze in Notquartieren - gerade in den Sommermonaten.