© APA/dpa/Bernd Thissen

Nachdem vermutlich ein Wolf in Pfarrwerfen einen Widder totgebissen und ein Schaf verletzt hatte, wurden nun im nahen Tenneck erneut vier Lämmer und zwei Widder getötet, berichten die "Salzburger Nachrichten".

Nur zwei Tage nach einer mutmaßlichen Wolfsattacke auf einer Weide in Pfarrwerfen im Pongau kam es nun in der Nacht auf Dienstag zu einem noch massiveren Vorfall im nahe gelegenen Tenneck. Wieder soll ein Wolf in unmittelbarer Nähe eines Bauernhofes auf einer elektrisch eingezäunten Weide zwei Widder und vier Lämmer totgebissen haben. Wie schon beim Vorfall in Pfarrwerfen wurden die Schafe in Nähe zu Wohnhäusern gerissen.

Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof war bereits vor Ort, so die SN: Der betroffene Hof befindet sich direkt am Rand einer Siedlung, nur rund 100 Metern von Wohnhäusern entfernt. Noch gibt es keine Bestätigung dafür, dass ein Wolf die Schafe gerissen hat, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist groß.

Der betroffene Jungbauer sagt, dass die vier Schafe "jedenfalls vor fünf Uhr früh gerissen wurden". Mayr Melnhof zufolge würden "diese beiden Vorfälle innerhalb von nur 48 Stunden massiv die Annahme stützen, dass hier ein Wolf sein Unwesen treibt". Die Schafe seien getötet und dann liegen gelassen worden.