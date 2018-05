Ein Pferd das aus einem Stall ausgebüxt war, stürzte bei Saalfelden-Marzon in die Saalach - die Feuerwehr entschied sich zu einer besonderen Rettungsaktion.

Das Pferd wurde mittels einer Seilrutsche gerettet © Feuerwehr Saalfelden

Ein Tier war in höchster Not - und die Rettung kam mit der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden: Ein Pferd das aus einem Stall ausgebüxt war, stürzte bei Saalfelden-Marzon in die Saalach, einem etwa 106 Kilometer langen Zufluss der Salzach.

Das Tier trieb in weiterer Folge rund zwei Kilometer ab, bevor es sich ans Ufer kämpfen konnte. Die Situation blieb aber weiter prekär, weil die Stelle, an dem das Pferd wieder an Land gelangte, äußerst schwer zugänglich war: eingeschlossen von der Saalach und unwegsamem Gelände.

Erst die Freiwillige Feuerwehr konnte helfen: Man griff zu einer rasch installierten Seilrutsche und hievte das Tier kurzerhand über das Wasser und auf die andere Seite des Flusses und sicheren Untergrund. Eingesetzt wurde dafür auch ein "Tierrettungsgurt".