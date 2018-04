Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Fuchs (Sujetfoto)

Ein 49-jähriger Tiroler Landwirt, der am vergangenen Mittwoch mit seinem Traktor in Hopfgarten im Brixental verunglückt ist, ist in der Nacht auf Samstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verstarb der Mann in der Klinik in Innsbruck. Der 49-Jährige hatte sich mit dem Zugfahrzeug zwei Mal überschlagen.

Der Mann geriet am Mittwoch beim Ausbringen von Jauche mit seinem Traktor samt Jauchefassanhänger auf einem rund 26 Grad steilen Wiesenhang ins Rutschen. Das Fahrzeug kippte um und überschlug sich, dabei wurde der 49-Jährige aus der Fahrerkabine geschleudert.