Vergebliche Bremsversuche auf einem stark abschüssigen Straßenstück führten in Feldkirchen an der Donau zu einem Unfall mit einem Seniorenmobil.

Sujetbild © Nina Nagovitsina - Fotolia

Ein 85-Jähriger hat bei einem Unfall mit seinem Seniorenmobil Samstagnachmittag in Feldkirchen an der Donau im Bezirk Urfahr-Umgebung schwere Kopfverletzungen erlitten. Das Fahrzeug war in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen ein schmiedeeisernes Gittertor geprallt und umgekippt.

Laut Augenzeugen habe der Mann vergeblich versucht, auf dem stark abschüssigen Straßenstück zu bremsen, berichtete die Polizei. Der Mann wurde in das Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert.