Wollten Sonnenuntergang sehen Männer klettern auf Baukran und lösen Wega-Einsatz aus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © dapd

Zwei junge Männer sind am Samstagabend in Wien-Favoriten auf einen Baukran geklettert und haben damit einen Einsatz der Sondereinheit Wega ausgelöst. Ein 23-jähriger stieg nach längerer Ansprache via Megafon mit den Beamten freiwillig runter, ein 26-Jähriger wurde von Seiltechnikern begleitet. Die Männer gaben gegenüber der Polizei an, dass sie lediglich den Sonnenuntergang genießen haben wollen.

Mehrere Zeugen verständigten kurz vor 20.00 Uhr den Polizei-Notruf, nachdem das Duo auf den Baukran in der Schrankenberggasse geklettert war. Die Beamten nahmen zunächst einen Mann in Höhe von etwa 50 Metern wahr. Via Lautsprecher wurde er in einem längeren Gespräch überzeugt, freiwillig runterzukommen. Er sprach zunächst von einer Mutprobe und dass er alleine auf den Kran geklettert war. Seiltechniker der Wega entdeckten am Kran dann außerhalb der Kabine den zweiten Mann, dieser hatte sich hinter Sicherungskästen versteckt gehalten.

Wer soll Einsatz zahlen?

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die beiden Wiener bei ihrer Aktion nichts beschädigt, ein strafrechtlich relevantes Delikt liegt nicht vor. "Es wird nun geprüft, ob der Einsatz den beiden Männern in Rechnung gestellt werden kann", sagte Polizeisprecher Harald Sörös.