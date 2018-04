Wien Polizeihubschrauber entgeht nur knapp Zusammenstoß mit Drohne

Ein Mann wollte die Drohne in Wien lediglich ausprobieren. Nur knapp konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Diese Drohne wurde von dem Mann gesteuert © LPD Wien

Samstag gegen 17:30 Uhr kam es in Wien zu einem äußerst gefährlichen Vorfall. Ein Polizeihubschrauber kollidierte in einer Höhe von etwa 200 Meter beinahe mit einer Drohne, der Hubschrauberpilot konnte noch in letzter Sekunde ausweichen.

Der Polizeipilot bemerkte, wie die Drohne, die von einem Mann gesteuert wurde, auf einem Parkplatz in der Gaßmannstrasse landete, in ein Auto verladen wurde und der Tatverdächtige daraufhin flüchtete. Via Funk verständigte er die Meidlinger Beamten und verfolgte den Pkw, der schließlich im Kreuzungsbereich Schönbrunner Straße – Grünbergstraße von einer Streifenbesatzung angehalten werden konnte.

Keine Reue

Der 41-jährige Tatverdächtige gab an, dass er seine Drohne lediglich ausprobieren wollte. Als er den Hubschrauber gesehen hätte, wäre er gelandet. Er glaubte nicht, dass es durch die Drohne zu einer Gefährdung gekommen sei. Der 41-Jährige wurde auf freiem Fuß wegen vorsätzlicher Gefährdung der Luftfahrt angezeigt. Auch die Austrocontrol wurde über den Zwischenfall informiert.