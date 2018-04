Tür zerlegt Randalierer (24) zuckte völlig aus: Zwei Polizisten verletzt

In der Nacht auf Samstag zuckte ein 24-jähriger Mann in Wien komplett aus.

Der Mann hatte eine Tür völlig zerstört © LPD Wien

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Samstag in einem Wohnhaus in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus randaliert und zwei Polizisten verletzt. Der "extrem aggressive" Mann trat zuvor eine Tür ein und schlug auf einen Sicherungskasten im Gang ein. Mehrere Beamte waren notwendig, um den 24-jährigen festzunehmen. Der Iraker wurde mehrfach angezeigt, er befindet sich in Haft.

Kurz vor 00.30 Uhr wurden zwei Streifenwagen wegen des Randalierers in die Stättermayergasse gerufen. Bereits im Stiegenhaus hörten sie den Mann lautstark auf arabisch herumbrüllen. Im zweiten Stock trafen sie auf den 24-Jährigen, dieser hatte an beiden Armen stark blutende Wunden, die er sich offenbar bei seinen Vandalakten zugezogen hatte. Mehrere Personen waren anwesend, weder ihnen, noch den Beamten gelang es zunächst, den Mann zu beruhigen.

© LPD Wien

Um ihn festnehmen zu können, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Der Mann tobte weiter, weshalb die Beamten Verstärkung anforderten. Erst dann konnte der Iraker fixiert werden, mit Hand-und Fußfesseln wurde er abtransportiert. Zwei Polizisten wurden verletzt, einer konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Ein Alkoholvortest beim Randalierer ergab 1,1 Promille. Der 24-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung, schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.