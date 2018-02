Facebook

© Hetizia - Fotolia

Ein mit einem Teleskopschlagstock bewaffneter Bankräuber hat am Mittwoch ein Geldinstitut in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) überfallen, wurde aber wenige Stunden nach der Tat gefasst. Die Beute wurde sichergestellt, ebenso die Tatwaffe und die Maskierung, teilte die Polizei mit. Ein anonymer Hinweis hatte zu dem raschen Fahndungserfolg geführt.

Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann war kurz vor 11.30 Uhr in die Bank gekommen, in der sich der Filialleiter und eine Mitarbeiterin befanden. Er bedrohte die Frau mit einem Schlagstock und legte einen schwarzen Rucksack auf das Kundenpult, in den sie das Geld geben musste.

Die Angestellte stand unter Schock und konnte zunächst keine detaillierten Angaben machen. Ein anonymer Hinweis aus der Bevölkerung, der noch mit den Überwachungsbildern abgeglichen wurde, führte aber rasch zu einem Verdächtigen. Dieser wurde um 15.20 Uhr in seiner Wohnung in der Umgebung von Kronstorf vom Sondereinsatzkommando Cobra festgenommen.

Kurios: Auf den Tag genau vor einem Jahr, ebenfalls zur Mittagszeit, wurde die Filiale einer anderen Bank in Kronstorf überfallen: Der Täter wurde damals noch rascher - nach 28 Minuten - geschnappt.