Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hetizia - Fotolia

Ein Unbekannter hat Mittwoch kurz vor 11.30 Uhr eine Bank in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) überfallen. Der mit einer Sturmhaube Maskierte bedrohte in der Filiale eine Angestellte mit einem Schlagstock-ähnlichen Gegenstand, bestätigte die Polizei Medienberichte. Er legte einen schwarzen Rucksack auf das Kundenpult, in den die Frau das Geld geben musste.

Ob der Täter zu Fuß oder mit einem Fahrzeug flüchtete, war vorerst unklar. Außer der Angestellten befanden sich eine weitere Mitarbeiterin sowie der Filialleiter in der Bank. Die bedrohte Frau stand unter Schock und konnte zunächst keine detaillierten Angaben machen. Eine Befragung im Ort habe vorläufig keine konkreten Hinweise erbracht, sagte ein Polizeibeamter der APA.

Kurios: Auf den Tag genau vor einem Jahr, ebenfalls zur Mittagszeit, wurde die Filiale einer anderen Bank in Kronstorf überfallen: Der Täter wurde allerdings nach 28 Minuten geschnappt.